توجيهات من التنمية المحلية للمحافظات قبل عيد الأضحى.. حظر الذبح بالطرق

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2022 أرسلت وزارة التنمية المحلية تعليمات إلى المحافظات بشأن استعدادات عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والخدمات من أجل خدمة أفضل للمواطنين واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على النظام وأعمال النظافة والحد من أي تجاوزات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها أنه على المحافظات اتباع الآتي:

- فتح غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتواصل المستمر مع المحافظات لمتابعة أي مستجدات ورصد الشكاوي والتعامل السريع.

- على القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن التواجد الميداني للتعامل مع أي طارئ والتفاعل مع شكاوى المواطنين.

- فتح المجازر الحكومية مجانا لذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى.

- حظر الذبح بنهر الطرق والشوارع للحفاظ على البيئة والمظهر العام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

منع شوادر الخراف والمواشي

- منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي تحديدا في الشوارع الرئيسية.

- مخاطبة هيئات وشركات النظافة بتكثيف حملات النظافة العامة، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح بشكل فوري للحفاظ على نظافة الشوارع.

- تحرير محاضر بيئية للمخالفين لذبح الأضاحي، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين

- التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الخاصة بتوفير السلع الغذائية بالمحافظات بأسعار مناسبة.

- متابعة توفير المحلات والأسواق للسلع بجودة وسعر مناسب والحد من أي تلاعب.

توفير السلع بأسعار مناسبة

- استمرار إطلاق مبادرة سند الخير لتوفير اللحوم والسلع بسعر مناسب خاصة في القري والأحياء الشعبية.

- التنسيق بين المحافظات والغرف التجارية لمواجهة أي غلاء والعمل على توفير السلع لتخفيف العبء عن المواطن.

- على مديريات التموين مع مباحث التموين العمل على تكثيف الحملات التموينية على المحلات.

- العمل على تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظات.

- مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها وتجنب التعرض للمخالفات.

صوتك مسموع

- تلقي شكاوى المواطنين على مبادرة صوتك مسموع والخط الساخن 15330.

- رفع درجة الاستعدادات بالنقل العام بالقاهرة والإسكندرية وشركات النقل الجماعي.

- حملات مرورية على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم والتجمعات.

- الرقابة على سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين والتصدي لأي زيادة للأجرة المقررة خلال فترة العيد.

- على مديريات الزراعة والأمن رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية فترة العيد وإزالة المخالفة بشكل فوري.

- فتح الحدائق والمتنزهات للمواطنين، ومراجعة إنارة الطرق.