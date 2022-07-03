التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد قبل عيد الأضحى.. وتوجّه باستمرار «سند الخير»

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، برفع درجة الاستعداد القصوي في المرافق والقطاعات التنفيذية والخدمية، لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال فترة العيد، مشددا على ضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية، لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

رصد شكاوى المواطنين

كما وجّه شعراوي، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة، لمتابعة أي مستجدات، وإرسال تقارير دورية لرصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

سند الخير

وأيضا وجّه وزير التنمية المحلية، باستمرار مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة، لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مؤكدا على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخالفين.

وكلّف اللواء شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية، لعدم المغالاة في أسعار السلع واللحوم والسيطرة عليها، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالمحافظات، للمتابعة المستمرة لتوفير السلع بسعر وجودة مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من ذلك.

فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، والالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر، والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصا على صحتهم وسلامتهم.

التخلص الآمن من مخلفات الذبائح

وطالب اللواء شعراوي، بتكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى برفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية و شركات النقل الجماعى بالمحافظة بتكثيف تواجد سيارات النقل العام ، وتكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم والتجمعات، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم، مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة المقررة خلال إجازة عيد الأضحى.

وكلّف الوزير القيادات المحلية بالمحافظات، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأمن، بالمرور اليومي لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء خلال إجازة العيد، وازالة المخالفات فور وقوعها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فتح الحدائق والمتنزهات العامة

وأضاف الوزير، أنّ المحافظات ستفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين، ومراجعة إنارة جميع الطرق، وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات، وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظات.

وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين، بالالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات، مؤكدا أنّ مبادرة الوزارة لتلقي الشكاوى «صوتك مسموع»، تتلقى شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw، أو على الخط الساخن 15330، وعن طريق واتساب على رقم 01150606783، وعلى البريد الإلكتروني info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم عن نقص السلع أو الخدمات بسهولة ويسر.