عاجل.. مدبولي: 38.5% ارتفاعا في قيمة صادرات مصر إلى أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية السلعية غير البترولية لقارة أفريقيا، سجلت ارتفاعا بنسبة 38.5%، لتسجل ما يقرب من 5.4 مليار دولار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة جسور وافتتاح 6 أفرع جديدة لها، أن هناك اهتمام كبير بملف التصنيع، والإنتاج، والتصدير بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد، وزيادة التشغيل، وخلق فرص عمل.

وأوضح أن هناك 12 قطاعا أساسيا، سجل ارتفاع في قيمة الصادرات خلال الفترة الماضية بنسب نمو تتراوح بين 4% إلى 62% في كل قطاع، ومنها قطاعات السلع الهندسية، والإلكترونية، والطباعة، والتغليف، والورق.