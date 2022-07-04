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عاجل.. مدبولي: 38.5% ارتفاعا في قيمة صادرات مصر إلى أفريقيا

كتب:

محمد مجدي
07:19 م | الإثنين 04 يوليو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية السلعية غير البترولية لقارة أفريقيا، سجلت ارتفاعا بنسبة 38.5%، لتسجل ما يقرب من 5.4 مليار دولار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة جسور وافتتاح 6 أفرع جديدة لها، أن هناك اهتمام كبير بملف التصنيع، والإنتاج، والتصدير بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد، وزيادة التشغيل، وخلق فرص عمل.

وأوضح أن هناك 12 قطاعا أساسيا، سجل ارتفاع في قيمة الصادرات خلال الفترة الماضية بنسب نمو تتراوح بين 4% إلى 62% في كل قطاع، ومنها قطاعات السلع الهندسية، والإلكترونية، والطباعة، والتغليف، والورق.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.