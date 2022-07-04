«الدولي للمسرح التجريبي» يطلق اسم المخرج «بيتر بروك» على دورته الـ29

قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، إطلاق اسم المخرج العالمي الراحل «بيتر بروك»، على دورته الـ29، لتاريخه المسرحي الكبير وتجاربه ودراساته التي أثرت الحركة المسرحية والبحثية في العالم، فهو أحد رواد التجريب المسرحي في العالم .

والمخرج العالمي بيتر بروك، بريطاني الجنسية روسي الأصل، وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، ورحل عن عمر اقترب من 97 عاماً، وكان قد أمضى قسما كبيرا من مسيرته الفنية في فرنسا، حيث أسس مسرح هناك، كما أحدث تجديدا في فن الإخراج المسرحي، محررا إياه من الديكورات التقليدية.

وضع اسم بيتر بروك على دورة مهرجان المسرح التجريبي

كما يعد «بروك» من أهم المخرجين المعاصرين الذين حاولوا تجديد المسرح الغربي من خلال تلقيحه بالأشكال الفرجوية الثقافية الشرقية والأمريكية والإفريقية، وينظر إلى المسرح على أنه فن شامل يعتمد على جميع الفنون والمعارف والتقنيات من أصوات وإضاءة وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر وصورة مرئية وألوان وأزياء وماكياج، ويسمى هذا المسرح بـ «المسرح الشامل».

معلومات عن المخرج العالمي بيتر بروك

ويتخذ هذا المسرح عنده طابعا إنسانيا يعبر عن حقائق النفس الداخلية، كما يعبر عن الثقافة المشتركة بين الشعوب مادام المسرح له لغة عالمية موحدة.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.