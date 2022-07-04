المسرح العالمي يفقد الأسطورة «بيتر بروك».. و«مينيونز 2» يحقق 108 ملايين دولار

شهدت الساحة الفنية العالمية عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، وفاة أسطورة المسرح «بيتر بروك»، عن عمر 97 عاما، فيما حقق «مينيونز: رايز أوف جورو» مبيعات تذاكر تقدر بنحو 108.5 مليون دولار من 4391 شاشة عرض في أمريكا الشمالية.

وغيب الموت أسطورة المسرح، وأحد أبرز مخرجي الخشبة في القرن العشرين، بيتر بروك، أمس الأول السبت، عن عمر «97 عاما»، فيما قالت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنّ بروك خلق أجمل صمت في المسرح، لكن هذا الصمت الأخير محزن للغاية.

«بروك» أمضى قسمًا كبيرًا من مسيرته الفنية في فرنسا

وولد «بروك»، في بريطانيا وأمضى قسماً كبيراً من مسيرته الفنية في فرنسا حيث أسس مسرح «ليه بوف دو نور»، في شمال العاصمة «باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت عبد الملك، أن بروك، أورث الكثير، وأشارت الوزيرة الفرنسية، إلى أن أسطورة المسرح ستبقى إلى الأبد بروح مسرح «بوف دو نور».

من جانبه، أشاد المؤسس، المدير الفني لمسرح «لندن ثياتر»، سايمن مكبورني، بـ«بروك»، ووصفة على «تويتر» بصاحب رؤية واستفزازي ومخادع وصديق.

وأوضح أحد طاقم الممثلين، «بن كينجسلي»، لصحيفة «الجارديان» البريطانية، أنه على الرغم من أن وفاة بروك تترك فجوة كبيرة في العالم، إلا أن عبقريته تواصل توجيه أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي للعمل معه.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قالت شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، أمس الأحد، إن فيلم «مينيونز: رايز أوف جورو»، حقق مبيعات تذاكر تقدر بنحو 108.5 مليون دولار من 4391 شاشة عرض في أمريكا الشمالية، وبحلول نهاية عطلة، اليوم الإثنين، من المحتمل أن يحقق أكثر من 127.9 مليون دولار.

202.2 مليون دولار مبيعات لـ «مينيونز: رايز أوف جورو» حول العالم

وحقق فيلم «مينيونز: رايز أوف جورو» إجمالي مبيعات في 61 سوقًا بجميع أنحاء العالم تقدر بـ 202.2 مليون دولار حتى أمس الأحد، فيما قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الفيلم في طريقه ليصبح أكبر افتتاح على الإطلاق في عطلة نهاية 4 يوليو، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله فيلم «ترانسفورمرز: دارك أوف ذا مون»، الذي حقق 115.9 مليون دولار في أول 4 أيام له في عام 2011.

ويضم طاقم التمثيل ستيف كاريل، في شخصية «جورو»، وآلان أركين، وميشيل يوه، وجولي أندروز، وحل في المركز الثاني، هذا الأسبوع فيلم «توب جان: مافريك»، الذي يواصل عروضه القوية منذ 6 أسابيع، مضيفًا 25.5 مليون دولار أخرى إلى إجمالي إيراداته التي تجاوزت بالفعل المليار دولار، فيما احتل فيلم «إلفيس»، المرتبة الثالثة، محققا نحو 19 مليون دولار حتى أمس الأحد، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 67.3 مليون دولار.

من جهة أخرى، وفي إطار الانفصال الغامض الذي وقع بين نجم نادي «برشلونة»، الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، أكد مصدر مقرب من النجمة صحة تقارير صحفية أن المال هو السبب وراء انهيار العلاقة، وكشف المصدر عن نزاع قضائي آخر بين الجانبين.

مصدر من عائلة شاكيرا: انفصال بيكيه عن المغنية العالمية اقتصادي بحت

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن الثنائي، رسمياً الانفصال، بعد علاقة استمرت 12 عاما، وأوضح مصدر مقرب من عائلة شاكيرا خلال حديث مع موقع «إسدايريو»، الإسباني، أن سبب الانفصال اقتصادي بحت، مشيرا إلى طلب نجم برشلونة، من شاكيرا مبلغا كبيرا من المال حتى يستثمره في أعمال تجارية، إلا أن والديها رفضا اختلاط أموالهما، وهو ما تسبب في توتر العلاقة، وأضاف المصدر، أن بيكيه وشاكيرا سيتنازعان قضائيا حول حضانة الأطفال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.