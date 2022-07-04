عاجل.. مدبولي: نعمل على زيادة حجم أسطول النقل البحري المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على تعزيز وزيادة حجم أسطول النقل البحري الخاص بها في الفترة المقبلة، لتقليل نفقات شحن المنتجات إلى الخارج، وزيادة صادرات مصر للعالم، مع السعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منعقد منذ قليل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة جسور وافتتاح 6 أفرع جديدة لها، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع كافة دول العالم.

وأشار لوجود تكليف رئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية إلى قارة افريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.