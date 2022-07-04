موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب.. يخالف السعودية

مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب العيد يبحث كثيرون عن مواعيده في الدول العربية والإسلامية ومنها موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب، الذي يأتي هذا العام مخالفا للسعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية، وهو نفس ما حدث العام الماضي، خصوصا وأن المغاربة لديهم ما يعرف بعرفة الكبرى وعرفة الصغرى، ويعتبرون أنه ليس من الضرورة أن يتوافق العيد مع الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي، حيث جاء الخميس 30 يونيو أول أيام ذي الحجة، وبناء عليه تحدد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم السبت المقبل 9 يوليو.

موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب يكون يوم الأحد المقبل العاشر من شهر يوليو أي يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، أي أن عيد الأضحى في المغرب يكون بعد يوم من المملكة العربية السعودية.

وجاء تحديد هذا الموعد وفق الوزارة بعد أن تم مراقبة الهلال والاتصال بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، وكذلك التواصل مع القوات المسلحة المغربية، لكن لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبناء عليه أعلن يوم الخميس الماضي المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يصبح الأحد المقبل 10 يوليو أول أيام العيد.

عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

وتسير غالبية الدول العربية والإسلامية في مواعيد عيد الأضحى مع المملكة العربية السعودية، لكن عادة ما يحدث اختلاف في دول قليلة للغاية، وعادة ما تكون هذه الدول إيران والمغرب وفي بعض الأوقات العراق.

وتختلف مواعيد العيد بحسب وضع رؤية الهلال، هل يثبت برؤية كل دولة له أم بمجرد إعلان السعودية رؤيته.