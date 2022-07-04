تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة

يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة، حيث يفصلنا عن وقفة عرفات والعيد أيام قليلة، ليستعد المواطنون للاحتفال وتجهيز أجواء البهجة التي تصاحبه، من حيث التحضير للصلاة وحضور الخطبة ثم الخروج للشوارع بملابس العيد الزاهية والاحتفال في الشوارع.

موعد عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة

ويُعرف عيد الأضحى باسم «العيد الكبير»، وبعد جهود البحوث الفلكية والعلماء المختصون الذين استطلعوا هلال شهر ذي الحجة 1443 هجرياً، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة، سيكون يوم 9 يوليو الجاري، على أن يكون الجمعة الموافق التاسع من شهر ذي الحجة الذي يوافق 8 يوليو 2022، هو يوم وقفة عرفات.

إجازات عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة

ومن المتوقع أن تبدأ عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من يوم وقفة عرفات التاسع من شهر ذي الحجة الذي يوافق 8 يوليو 2022، على أن تستمر الإجازة عقب هذا الموعد ثلاثة أيام «10، 11، 12 ذي الحجة 1443».

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة

يذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة في المناسبات الدينية، ومع اقتراب عيد الأضحى، تظهر المشاركة الجماعية في تعليق الزخارف بالأماكن العامة، وشراء ثياب جديدة، إضافة إلى التنقية والغسيل والتعطير ثم ارتداء ملابس جديدة احتفالا بالعيد.