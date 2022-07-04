الضرائب: شهادة ميلاد الطفل اليوتيوبر وبطاقة ولي أمره لفتح ملف ضريبي

تقدم الحكومة، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، حزمة من التسهيلات لممارسي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أو مقدمي المحتوى المسموع أو المرئي وكذلك صناع اليوتيوبرز والبلوجرز لتسهيل عملهم بشكل قانوني.

يمكن تقنين أوضاع صناع المحتوى الذين لم يتخطوا السن القانونية بتسهيلات جديدة

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً تسهيلات جديدة بالنسبة لصناع المحتوى المرئي سواء اليوتيوبرز أو البلوجرز من الأفراد القصر ممن لم يتخطوا السن القانونية للعمل بأمان تحت المظلة الرسمية للدولة.

ووفقاً للدليل الاسترشادي الذي نشرته مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، أكد أنه يمكن تقنين أوضاع صناع المحتوى الذين لم يتخطوا السن القانونية بتسهيلات جديدة أبرزها تقديم شهادة ميلاد للأطفال أو صناع المحتوى ممن لم يتخطوا بعض السن القانونية، بالإضافة إلى إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل صانع المحتوى إلى جانب إيصال مرافق حديث سواء كهرباء أو مياه أو غاز.

وحدد الدليل الاسترشادي الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية الإيرادات الأكثر شيوعا التي يحصل عليها صناع المحتوى المختلفون سواء اليوتيوبرز والبلوجرز والمدونين الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية وتحتسب ضمن الوعاء الخاضع للضريبة سواء الضريبة الخاصة بالدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن كل إيراد ناتج عن صناعة محتوى مرئي أو مسموع على غرار صناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية أو الايراد الناتج عن البث المرئي أو الصوتي على كافة المنصات الرقمية أو التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة تعد إيراد خاضع للضريبة.

واعتبرت مصلحة الضرائب المصرية أن تحصيل الضرائب الناتجة عن صناعة المحتوى في ظل تلك الثورة الكبرى في عالم التكنولوجيا وتبادل المعلومات والاتصالات تعد أحد حقوق الدولة المصرية بعد تتطور تلك الأنشطة لتصبح أنشطة تجارية كبرى يستوجب دفع الضرائب عن الإيرادات الناتجة عنه لتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين الجميع.