نائب التنسيقية: «السياسة لا تقتصر على النخب بل حق لكل مواطن»

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطاب الديني يعتبر حالة حوار من الملقي إلى المتلقي ونوعا من أنواع الحوار المجتمعي، مضيفا أن مقدم الخطاب الديني لابد أن يتحدث وفق كل ماهو جديد ومواكب للعصر ويتخلى عن الرجعية مع ضرورة التأكيد على أن الحداثة في كل شيء ليست جيدة.

«القط»: دعوة الرئيس للحوار الوطني تؤكد حق المواطن في السياسة

وأضاف «القط»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تؤكد حق كل المواطنين في الحديث حول السياسة والتعبير عن آرائهم «لا يحق لأحد الحجر على رأي المواطن»، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب المواطنين من خلال منصة إلكترونية لتقديم الرؤى والآراء والمقترحات حول الحوار الوطني.

عضو التنسيقية: الملف السياسي في مصر لا يقتصر على النخب السياسية

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الملف السياسي في مصر لا يقتصر على النخب السياسية وممثلي الأحزاب، بل هناك حق للمواطن المصري لممارسة الديمقراطية بمختلف ألوانها، داخل وخارج الأحزاب، لافتا إلى أن الحوار الوطني يمس المواطن من الدرجة الأولى، والجميع يتفق في القضايا الاجتماعية مثل الزيادة السكانية وتجديد الخطاب الديني وتحسين السلوكيات.