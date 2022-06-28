نائب «التنسيقية» يتقدم بطلب إحاطة بشأن تواجد جماعات إرهابية بدول الساحل

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة بشأن تنامي وجود الجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، إذ جاء نص الطلب كالتالي:

طلب حاطة

«المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيـس مجلس النواب، استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بشأن تنامي وجود الجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء بقارة أفريقيا، إذ أن تلك الدول شهدت تصاعدًا في وتيرة العمليات الإرهابية الفترة الأخيرة، الجماعات الإرهابية قد اتخذت من منطقة الساحل والصحراء مركزًا لها لاستعادة تنظيم صفوفها وتكتلها بعدما ضاق عليها الخناق في بعض المناطق الأخرى؛ مما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين في ظل اتساع نشاطها».

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

وتابع: «على ذلك أرجو من وزارة الخارجية، التنسيق مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحد من مخاطر الإرهاب في تلك الدول، وكذلك بحث مدى إمكانية دعم مقترح الأمين العام للأمم المتحدة الذي ينص على: أن تكون هناك قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، لديها من مجلس الأمن الدولي تفويض بموجب الفصل السابع، والتمويل الخاص بها».

مكافحة الإرهاب

واستكمل: «علاوة على ذلك، يجب الوقوف على التوصيات التي خرجت بها القمة البرلمانية العالمية الأولى لـ مكافحة الإرهاب، فيما يخص نقطة الساحل والصحراء، حتي يتم ترجمتها إلى خطوات فعلية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه».