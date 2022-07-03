«التنسيقية» تعقد حوارا مجتمعيا مع رئيس جهاز حماية المستهلك ومملي الغرفة التجارية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوار مجتمعي مع اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومحمد لبيب معاون وزير الصناعة والتجارة، والمهندس علاء السبع عضو الغرفة التجارية، وإسماعيل عبد الغني ومحمد جمال ممثلين عن الشركات وتوكيلات السيارات، التي تم الحجز ودفع مقدم العقد لاستلام سياراتهم في مواعيد محددة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

رشا كليب توجه سؤال مباشر لرئيس جهاز حماية المستهلك

وأدارت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، الجلسة ووجهت سؤالا مباشرا لنائب رئيس جهاز حماية المستهلك، يتضمن كيفية الوصول إلى حل لمشكلة المواطنين المتضررين من عدم التزام الشركات وتسليمهم سيارتهم في الموعد المحدد.

وطرح وفد التنسيقية المشارك بالجلسة، أسئلة مباشرة وصريحة للمسئولين بضرورة الالتزام وحل مشاكل المستهلكين، وأن لا يترك الأمر بين المواطن المتضرر والشركة حتى تتصاعد المشاكل.

جهاز حماية المستهلك يسعى جاهدا لحل المشكلة

وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يسعى جاهدا لحل المشكلة ووضع حلول مرضية للجميع، لافتًا إلى أن مَن يريد أن يسحب مقدم الحجز يحصل على نسبة الفائدة كما في البنوك وتمثل 18٪؜.

يشار إلى أن وفد التنسيقية ضم أعضاء مجلس النواب، النائبة غادة علي، النائبة رشا كليب، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ.

وشارك في اللقاء من أعضاء التنسيقية، محمد سالم، وريم القاضي، ودينا المقدم، ومعتز عبدالله، وماهر الفضالي.