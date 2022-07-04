أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. «لو عايز تربي وتكسب»

ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار الكتاكيت اليوم، خاصة بالنسبة للراغبين في الشراء وتربيتها في المنزل والتجارة بها حيث يفضل بعض الأشخاص شراء الكتاكيت المختلفة في سن صغيرة ثم رعايتها وتثمينها حتى تكبر والاستفادة منها بذبحها أو بيعها والمكسب من خلالها، وينتشر ذلك بكثرة في الأرياف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الكتاكيت اليوم وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه الخاص لبوابة الوطن.

أسعار الكتاكيت اليوم

تصل أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

تصل أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم إلى 3.75 جنيه.

تصل أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم إلى نحو 5.25 جنيه.

تصل أسعار كتكوت فيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

تصل أسعار كتكوت فيومي اليوم إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن في المحلات التجارية كما يلي:

بلغ سعر الفرخة الكاملة بين 70 و86 جنيها لوزن 2 كيلو.

وصل سعر الأوراك إلى 55 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 60 جنيهًا للكيلو.

وتراوح كيلو البانيه بين 100 إلى 110 جنيهات.

وصل سعر الكيلو من الأجنحة إلى 35 جنيهًا.

وسجل سعر الدبابيس اليوم نحو 48 جنيهًا، في حين يباع كيلو الكبدة والقوانص بـ50 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

جاء سعر كيلو الأجنحة بنحو 30 جنيهًا.

وبلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

وسجل سعر الدبابيس 44 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 42 جنيهًا للكيلو.

فى حين يباع الكيلو من الفراخ الأمهات بقيمة تتراوح بين 35 و42 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو البانيه بين 85 و95 جنيها.

أسعار البط اليوم

وبعد استعراض أسعار الكتاكيت اليوم، نرصد أسعار البط التي جاءت كالتالي:

بلغ سعر الكيلو جرام من البط نحو 64 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 110 جنيهات.

وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 190 جنيهًا.