استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلي.. بـ6.5 جنيه لـ«الساسو»

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر 2021، داخل معظم الشركات العاملة بالثروة الداجنة في مصر، فيما تصل الحصة السوقية للشركات إلى 70%، مقابل 30% لإنتاج القطعان أو الكتاكيت تربية المنازل.

ويتباين سعر الكتاكيت بالسوق المحلية بين «الشركات» و«القطعان» نظراً لاهتمام الأولى بالتطعيمات وتقديم الأعلاف الجيدة والاهتمام بالتدفئة، ما يضيف أعباء وتكاليف على المنتجين.

وتختلف أسعار الكتاكيت من سلالة إلى أخرى، حيث إنَّ العوامل كالنوع وجودة السلالة وطريقة التربية والإنتاج تجعل المستهلك يفاضل بين الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم بالسوق المصري

وتباع الكتاكيت البيضاء في الشركات اليوم بأسعار تتراوح بين 14.5 و9.75 جنيه، فيما وصل سعر الكتاكيت «الساسو» إلى 6.5 و7 جنيهات، بينما الكتاكيت البيضاء تربية المنازل فتباع بأسعار 9 و9.2 جنيه.

تعرف على أعلى سعر للكتاكيت

وسجلت أسعار الكتاكيت بشركة «نيوهوب إيجيبت» للدواجن، أعلى سعر بالسوق المصري، ليصل إلى 14.5 جنيه.

فيما انخفضت الأسعار في شركة «المصرية الهولندية» لتصل إلى أدنى مستوى سعر شراء بالسوق المحلي، عند 9.5 جنيه.

وتباع الكتاكيت عند سعر 11.5 جنيه في شركة «القاهرة للدواجن»، و12 جنيه للكتكوت في شركتى «أمات» و«الكيان».

فيما سجلت أسعار الكتاكيت في شركة «الوطنية» سعر 13.5 جنيه، و«العناني» 12.5 جنيه سعر للكتاكيت، ووصلت إلى 12 جنيه بشركة «الوادي».

ارتفاع سعر الكتاكيت بموسم الشتاء

وتتسم أسعار الكتاكيت بالارتفاع الملحوظ مع بداية دخول موسم الشتاء في مصر، خاصة سعر الكتاكيت بالشركات، وذلك لاهتمام المنتجين بتوفير عوامل التدفئة حيث إنَّ الدواجن بصفة عامة لديها حساسية شديدة لدرجات الحرارة.