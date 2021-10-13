أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في مصر.. «الساسو» بـ 7 جنيه

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر 2021، على مستويات مستقرة بمعظم كبرى شركات الدواجن المنتجة في مصر، وذلك بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية نتيجة قرب موسم الشتاء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتختلف أسعار الكتاكيت والدواجن بناءً على عدة عوامل؛ أهمها النوع والفئة العمرية وكذلك تلقي التطعيمات، وإن كانت الكتاكيت تربية منازل أم إنتاج شركات، كما تتفاوت أسعارها بحسب مواسم الطقس.

أسعار الكتاكيت البيضاء

ويباع الكتكوت الأبيض «شركات» عند أسعار تتراوح بين 15 و11.75 جنيه للكتكوت.

فيما وصلت أسعار الكتاكيت البيضاء «قطعان» إلى 11 و10.8 جنيه.

أسعار الكتاكيت بشركات الدواجن

واصلت أسعار الكتاكيت بشركات الدواجن الكبرى استقرارها اليوم، لتتراوح بين 15 و14.25 جنيه بشركتي «طنبول» و«الوطنية»، بالترتيب، كأعلى سعر، فيما بلغ أدنى سعر للكتاكيت 11.5 جنيه بالشركة «المصرية الهولندية».

أسعار بعض الشركات الأخرى

سجلت أسعار الكتاكيت بشركات «العناني» و«الوادي» و«الفيروز» 13.75 جنيه، فيما تباع الكتاكيت بشركات «القاهرة للدواجن» و«الوادي» و«الفيروز» بسعر 13 جنيه.

ووصلت أسعار الكتاكيت بشركات «أمات» و«نيو جين» و«الكيان» نحو 13.5 جنيه، فيما سجلت بشركة «نيوهوب» سعر 14.5 جنيه، وبلغت 12 جنيه بشركة «الحرمين».

أسعار الكتاكيت «الساسو»

تراوحت أسعار الكتاكيت «الساسو» اليوم، ما بين 7 و6.5 جنيهات، وتتراوح أفضل درجات الحرارة لتربية الكتاكيت الساسو ما بين 34 و32 درجة مئوية في بداية عمر الكتكوت، فيما تتفاوت درجات الحرارة بحسب عنبر التربية.

وخلال الأسبوع الثاني من عمر «الساسو» تنخفض درجة الحرارة لتصل إلى 32 و30 درجة مئوية، وتظل تنخفض إلى أن تصل إلى 25 درجة مئوية بعد عمر 29 يوم.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتتراوح أسعار الكتاكيت عمر يوم في السوق المحلي، ما بين 5 و8 جنيهات للشركات و3.5 و5.5جنيه للتربية المنزلية، لتستقر بذلك عند أسعار الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الكتاكيت ارتفاعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك نظراً لدخول فصل الشتاء، وقلة النافق منها؛ حيث تتأثر الكتاكيت بشدة بدرجات الحرارة المرتفعة.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في أسعار الكتاكيت درجة الرعاية والتطعيمات، فأسعار كتاكيت المنازل أقل من الشركات، نظراً لأن الأخيرة تستخدم المحاليل والتطعيمات مع العلف المقدم.