موعد عيد الأضحى 2022 في سلطنة عمان ومواعيد الإجازات

يحظى البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في سلطنة عمان باهتمامات العديد من المقيمين داخل الدولة أو خارجها، وذلك عقب إعلان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إذ وافق الأول من ذي الحجة الخميس 30 يونيو الماضي.

موعد عيد الأضحى 2022 في سلطنة عمان

وعلى ذلك، يكون موعد عيد الأضحى 2022 في سلطنة عمان الموافق 9 يوليو، وبالتالي تكون وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو.

وعلى غرار ذلك، أعلنت الحكومة العمانية أن عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 في سلطنة عمان تبدأ الجمعة 9 من ذو الحجة، الموافق 8 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 12 من يوليو وذلك لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مدن السلطنة، دون أي نوع من الاستقطاعات في الأجور، إذ تمنح الحكومة العمانية مواطنيها عددا من العطلات الرسمية على مدار العام للاحتفال منها: «ليلة الإسراء والمعراج، عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم النهضة العمانية، رأس السنة الهجرية، عيد الأضحى المبارك».

طقوس عيد الأضحى في عمان

عيد الأضحى هو المهرجان الثاني للمسلمين، وتبدأ الاحتفالات في العاشر من ذي الحجة بعد عرفة وتستمر حتى 13 ذي الحجة، ويذبح المسلمون الضحايا من الماشية والخراف، ويوزعون لحومها على الفقراء والأقارب والمحتاجين ما يجعل هناك مردودا طيبا بين المسلمين، وفي الأراضي المقدسة، يجرى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين الحجيج الذين أكملوا مناسك الحج، قبيل العودة إلى ديارهم بعد الانتهاء من أداء الركن الخامس من الدين الإسلامي.

وسمي عيد الأضحى بهذا الاسم لأنه العيد الذي يضحي فيه المسلمون بالماشية إحياء لسنة النبي صلي الله عليه وسلم وتيمنا بنبي الله إبراهيم عندما ذبح الكبش لفداء ابنه.