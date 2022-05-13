سلطنة عمان تنكس أعلامها وتعلن الحداد الرسمي 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة

نعى سلطان عمان هيثم بن طارق، الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، معربًا عن حزنه الشديد لوفاة الرئيس الإماراتي، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

سلطنة عمان تعلن الحداد 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان أصدر قرارًا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن حزنه الشديد جراء وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، متقدمًا بأحرّ التعازي للقيادة والشعب الإماراتي.