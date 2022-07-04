الحكومة تجمع 36 مليار جنيه من بيع أذون وسندات خزانة في 48 ساعة

نجحت الحكومة المصرية في الحصول على تمويل من الأسواق المحلية يصل إلى 36 مليار جنيه بعد بيع أذون خزانة متعددة الآجال 91 و182 و273 و364 يوما، إضافة إلى طرح سندات خزانة آجلي 3 و7 سنوات، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، حصيلة مزادات وطروحات أذون وسندات الخزانة منذ بداية الأسبوع الحالي إذ جمع يومي الأحد والأثنين أذون خزانة بقيمة إجمالية تخطت حاجز الـ34 مليار جنيه، توزعت بين أذون خزانة آجل 182 يوما بقيمة تصل إلى مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.23%، إضافة إلى بيع أذون خزانة آجل 364 يوما بنفس القيمة يوم الأحد الماضي.

أذون خزانة آجل 91 يوما بـ31 مليار جنيه

ووفقاً للبنك المركزي، باع اليوم الاثنين، أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 31 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 15.28% بالإضافة إلى أذون خزانة آجل 273 يوما بقيمة وصلت إلى ملياري جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.37%.

وبالنسبة لسندات الخزانة، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة آجل 3 سنوات بقيمة 10 ملايين جنيه، يوم الأحد الماضي، الموافق لـ 3 يوليو الحالي بالإضافة إلى بيع سندات خزانة آجل 7 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه.

سد عجز الموازنة العامة

وزارة المالية تمنح البنك المركزي المصري تفويضاً لإدارة عمليات طروحات أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل دوري على مدار العام على أن تستخدم وزارة المالية حصيلة البيع والطرح في سد عجز الموازنة العامة كأـحد وسائل الاقتراض المحلي الذي وصل في العام المالي الجديد بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 6.1 % الناتج المحلي الإجمالي في المقابل تستهدف وزارة المالية فائض أولي خلال العام المالي الحالي تصل نسبته إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.