عضو حزب الوفد: «حياة كريمة» تنمية شاملة.. والحوار الوطني طوق نجاة

قالت الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان وعضو لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد، إن الحزب لديه مقارا في كل محافظات الجمهورية، وكل رئيس لجنة في محافظة دعا الجميع لجلسات الحوار وبالتالي جرى رصد الاحتياجات والمشكلات.

ضرورة التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق

وأضافت خلال حوارها مع نانسي نور ودانا مدحت، ببرنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز: «متخصصون كتبوا الأوراق الخاصة بالحوارالوطني من الحزب، وكله كلام قابل للتنفيذ بأهداف قابلة للقياس لتحقيق طموحات الشعب المصري».

وتابعت، أن كل مقار المحافظات فتحت لجانها أمام المواطنين واستمعت لمطالبهم ومشكلاتهم، حتى تطبق حلول المشكلات على الأرض: «وضعنا مجموعة من التوصيات لمساعدة الوزارات على اتخاذ إجراءات عملية للتنفيذ».

وأكدت، أن الشباب يثمنون جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة بمبادرة حياة كريمة، لأنها ترفع كفاءة البنية الأساسية للقرى الأكثر احتياجا، مثل المدارس والصرف الصحي وغيرها، ومن ثمّ، فإنها تنمية شاملة.

حالة رضا من الشعب المصري على السياسات الحالية

وشددت، على أنّ هناك حالة رضا والشعب مقدر أن الدولة المصرية تهتم به، وأن هناك خدمات، لافتةً إلى أن الحوار الوطني طوق النجاة للكثير من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، حيث بدأت هذه الأحزاب تدخل في تحالفات وتتواجد في الشوارع.

وأشارت، إلى أنّ الحوار الوطني فرصة ذهبية يجب أن يغتنمها كل حزب من أجل حل مشكلات المواطنين، إذ أنّ دور الحزب هو مساعدة المواطنين على عيش حياة أفضل.