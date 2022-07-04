فرق صيانة لحل شكاوى المواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي بانقطاع المياه

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذي يتضمن شكوى أهالي قرية أبو عساكر التابعة لمركز ديرب نجم والذي يشكون فيه من انقطاع مياه الشرب بالقرية.

إرسال فرق الصيانة وعمل الإصلاحات اللازمة بالشبكة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية

وقالت الشركة إن المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والعضو المنتدب، أصدر تعليماته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل مشكلة أهالي قرية أبو عساكر التابعة لمركز ديرب نجم والذي يشكون فيه من انقطاع مياه الشرب بالقرية فورا، لافتا إلى أنه تم إرسال فرق الصيانة وعمل الإصلاحات اللازمة بالشبكة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية مرة أخرى.

حل كل الشكاوى والبلاغات الواردة عبر وسائل الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الخط الساخن 125

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حرصها الدائم والمستمر على حل كل الشكاوى والبلاغات الواردة عبر وسائل الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الخط الساخن 125 وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين.

التعامل مع كل الشكاوى والبلاغات فورا

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين عند حدوث مشكلة أو أي أعطال أو انقطاع المياه التواصل مع رقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع كل الشكاوى والبلاغات فورا.