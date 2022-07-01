قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في مناطق بـ3 محافظات.. اعرفها

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والغربية وأسيوط عن حالة ضخ المياه، التي تباينت بين انقطاع وضعف وإعادة ضخ نظرا للقيام بأعمال الصيانة والربط بين الخطوط.

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «منطقة كفر طهرمس - منشية البكاري - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - ضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل»، اعتبارًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.

تنفيذ أعمال الربط للخط الجديد

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه تنفيذ أعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القائم قطر 1000مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك فترة الانقطاع، لافتة إلى أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أسباب ضعف المياه في بعض المناطق بالغربية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه عن مركز المحلة الكبري يوم غد السبت، بداية من الساعه 9 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل للقيام بأعمال الصيانة الدورية لمحطات المياه بفرع المحلة الكبرى، للحفاظ على التشغيل الآمن للمحطات وعمل صيانة لمحابس السحب والطرد لطلمبات المياه بمحطة مياه دمرو.

عودة ضخ المياه لمناطق بعد إصلاح الكسر

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد محطة رفع المراغي ووصول المياه للأهالي، وذلك لتعليمات الخاصة بالمتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح والعمل على الانتهاء من المشكلات في أسرع وقت ممكن.