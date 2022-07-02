إصلاح كسر مفاجئ في خطين لنقل مياه الشرب بحدائق القبة والزمالك

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة، في محافظة القاهرة، قبل قليل، بلاغاً بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه، بشارع «حافظ بك»، المتفرع من شارع «ترعة الجبل»، في نطاق الحي، وتم على الفور، الانتقال إلى محل البلاغ، ويجري اتخاذ اللازم والعمل على إصلاح الكسر، بالتنسيق مع مسؤولي مرفق المياه، تحت إشراف اللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي حدائق القبة.

إصلاح كسر في ماسورة مياه بشارع «الجبلاية»

كما تعاملت أجهزة حي غرب القاهرة، برئاسة محمد عثمان، رئيس الحي، مع كسر مماثل في ماسورة لنقل المياه أعلى الرصيف بشارع «الجبلاية»، في جزيرة الزمالك، وتم استدعاء مرفق المياه في الحال، لعمل الإصلاحات اللازمة.

رفع كفاءة النظافة بشارع الألفي

من ناحية أخرى، شن حي الأزبكية، برئاسة اللواء محمد السيد مزيد، رئيس الحي، حملة لرفع كفاءة أعمال النظافة، بناءً على توجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، على نطاق الحي بالكامل، لإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع ومناطق الحي.

وأجرت أجهزة الحي، بالتنسيق مع شركة «ارتقاء»، أعمال غسيل لرفع مستوى النظافة وإزالة التراكمات والأتربة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شوارع منطقة «الألفي»، وسط القاهرة، وإزالة أي إشغالات تعيق سير المارة، وتشوه المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، مع استمرار أعمال المتابعة.

حملات نظافة في محيط المدارس بحي الوايلي

كما تابع اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، استمرار أعمال تطهير وتنظيف محيط المدارس، التي تشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة، من أجل الحفاظ على مستوى النظافة، وإزالة أي تراكمات أولاً بأول، ومنع أي إشغالات أو باعة جائلين في محيط اللجان أو الطرق المؤدية للجان، مع التأكيد على تسيير الحركة المرورية أمام الطلاب.