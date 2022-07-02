قطع المياه في بعض المناطق بـ3 محافظات.. اعرف الأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن بعض المناطق بمحافظات «القناة - القليوبية - الغربية» لأسباب مختلفة هي انفجار مفاجئ وزيادة الأحمال والضغوط وإجراء عمليات الصيانة وربط الخطوط.

انفجار مفاجئ وزيادة أحمال وضغوط بقطاع الإسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة في بيان صحفي لها، اليوم، عن قطع المياه بدءا من الساعة 8 صباح اليوم السبت حتى انتهاء الأعمال عن مناطق «بر ايمن القصاصين - بعض مناطق التل الكبير - المحسمة الجديدة»، بسبب كسر خط مياه قطر 24 بوصة، أدى إلى انفجار مفاجئ وزيادة أحمال وضغوط بمصرف الوادي ومنطقة التل الكبير وقطاع الإسماعيلية.

قطع المياه في 3 مناطق بالقليوبية لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن مناطق «الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا» بمدينة شبين القناطر اليوم السبت ابتداءً من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الانقطاع نظرًا لاستكمال أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وفي حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125- 01200288880.

ضعف المياه لمدة 3 ساعات في الغربية للصيانة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه عن مركز المحلة الكبرى اليوم السبت، بداية من الساعة 9 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل، للقيام بأعمال الصيانة الدورية لمحطات المياه بفرع المحلة الكبرى، للحفاظ على التشغيل الآمن للمحطات وعمل صيانة لمحابس السحب والطرد لطلمبات المياه بمحطة مياه دمرو.