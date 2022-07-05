أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في مصر

يعزف بعض الناس عن تناول اللحوم الحمراء ولا يقدرون على التعايش في ظل انتشارها بكثرة في عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة لذا يلجأون إلى اللحوم البيضاء، ويبحثون عن أسعار الدواجن في الأسوق المحلية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، اليوم الإثنين، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفق بورصة الدواجن وبعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحلات التجارية الكبرى.

تراوح سعر الفرخة الكاملة بين 70 و86 جنيها لوزن 2 كيلو.

ووصل سعر الأوراك إلى 55 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 60 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكيلو من البانيه بين 100 إلى 110 جنيهات.

بينما وصل سعر الكيلو من الأجنحة إلى 35 جنيهًا.

وسعر الدبابيس إلى 48 جنيهًا.

كيلو الكبدة والقوانص وصل إلى نحو 50 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

جاء سعر كيلو الأجنحة بنحو 30 جنيهًا.

وبلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

وجاء سعر الدبابيس بنحو 44 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 42 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 54 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 85 لـ95 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تصل أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم اليوم تتراوح بين 3 - 3.75 جنيه.

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم اليوم تباع بـ 5 - 5.25 جنيه.

تصل أسعار كتكوت فيومى اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

تصل أسعار كتكوت فيومى اليوم إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من البط إلى نحو 64 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ110 جنيهات.

ويصل سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات إلى نحو 190 جنيهًا.