أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-7-2022 في مصر

تتابع الكثيرات من ربات البيوت يوميًا أسعار الدواجن في السوق المحلي، فهي غنية بالبروتين كما أنها أقل سعرًا من اللحوم الحمراء، وهي تباع مجزأة مثل البانيه والأوراك والأجنحة، بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وفي هذا السياق يعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والسمان والبط في السوق، وفق بورصة الدواجن في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

حافظت أسعار الدواجن البيضاء في المحلات التجارية الكبرى على نفس قيمتها منذ الفترة الماضية، لتسجل الفرخة سعرا يتراوح بين 70 و110 جنيهات، أما سعر الأوراك فوصل إلى نحو 65 جنيهًا، بينما صدور بالعظم فريش فسجلت نحو 80 جنيهًا للكيلو، أما طبق البانية فقد تراوح ما بين 110 إلى 130 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 42 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الدبابيس ليصل لـ55 جنيهًا، في حين يباع طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

وانخفضت سعر الدواجن البيضاء قليلًا عن المحلات التجارية في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، حيث جاء سعر الأجنحة بنحو 40 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وتباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.60 جنيه، والساسو عمر 5 أيام بـ4.25 جنيه، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 3 جنيهات، وسجل سعر الروزي عمر يوم نحو 4 جنيهات

أسعار الرومي اليوم

وتباينت أسعار الرومي في السوق المحلي، فكان سعر الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا للكيلو، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، والفيليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات بسعر 290 جنيهًا.