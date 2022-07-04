أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4-7-2022 في مصر

تحرص شريحة كبيرة من ربات البيوت يوميًا، على متابعة أسعار الدواجن في الأسوق المحلية، حيث تعد من الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، كما أنّه يمكن شراؤها بشكل مجزء حسب الرغبة، بين البانيه والأوراك والصدور، وبأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، اليوم الإثنين، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إضافة إلى عمليات بيع وشراء البط في السوق، وفق بورصة الدواجن في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

حافظت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحلات التجارية الكبرى، على قيمتها السعرية منذ الفترة الماضية، حيث بلغ سعر الفرخة الكاملة بين 70 و86 جنيها لوزن 2 كيلو، أما سعر الأوراك فوصل إلى 55 جنيهًا، بينما سعر كيلو الصدور بالعظم فسجلت نحو 60 جنيهًا للكيلو، أما كيلو البانيه فتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات.

بينما وصل سعر الكيلو من الأجنحة إلى 35 جنيهًا، وسعر الدبابيس إلى 48 جنيهًا، في حين يباع كيلو الكبدة والقوانص بـ50 جنيهًا.

سعر الدواجن فى الاسواق المحلية

جاء سعر كيلو الأجنحة بنحو 30 جنيهًا، وبلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 44 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 42 جنيهًا للكيلو، والبلدي بسعر 54 جنيهًا للكيلو.

فى حين يباع الكيلو من الفراخ الأمهات بقيمة تتراوح بين 35 و42 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو البانيه بين 85 لـ95 جنيها.

أسعار البط اليوم

بلغ اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو، سعر الكيلو جرام من البط نحو 64 جنيهًا، وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ110 جنيهات، والبطة وزن 3 كيلوجرامات بسعر 190 جنيهًا.