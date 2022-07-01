أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-7-2022 في مصر

في بداية اليوم يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، إذ يرتفع الطلب عليها قبل موسم عيد الأضحى المبارك، ويتجه وقتها المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والسمان والبط في السوق، وفق بورصة الدواجن في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المحلات التجارية الكبري، لتباع الطبق الفرخة وزن كيلو بسعر يتراوح ما بين 70 إلى 110 جنيهات، أما سعر الأوراك فوصل إلى نحو 65 جنيهًا، بينما صدور بالعظم فريش فسجلت نحو 80 جنيهًا للكيلو، أما طبق البانية فقد تراوح ما بين 110 إلى 130 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة بسعر 42 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الدبابيس ليصل لـ55 جنيهًا، في حين يباع طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

وانخفضت سعر الدواجن البيضاء قليلًا عن المحلات التجارية في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، حيث تباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه.

بينما جاء سعر الأجنحة بنحو 40 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

يباع الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.60 جنيه، والساسو عمر 5 أيام بـ4.25 جنيه، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 3 جنيهات، وسجل سعر الروزي عمر يوم نحو 4 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر السمان المذبوح ومعبأ حسب الحجم والشركة في المحلات التجارية نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر الجوز نحو 65 جنيهًا ويصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

أما عن أسعار الرومي فقد بيع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، والفليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات بسعر 290 جنيهًا.