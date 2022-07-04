نقيب الجزارين: منظومة اللحوم في مصر تحتاج لتطوير

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن الزيادة الحالية في أسعار اللحوم، جعلت السعر يصل إلى 160 و180 جنيها فيما يخص اللحوم البلدية، لكن هناك أسعار أقل، لافتا إلى أن هناك 4 أشياء تتحكم في السعر، منها سن الحيوان ونوعه ومنشأه، وكذلك ظروف النقل إلى البلد الذي يجر الذبح فيه، مبينا أن الإقبال أكثر على اللحوم الممتازة التي يبدأ سعرها من 160 جنيها، موضحا أن الطبقات الفقيرة، تريد شراء هذه اللحوم المميزة حتى لو نصف كيلو.

استقرار الأسعار

أضاف «البسومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر بها السلع الغذائية واللحوم، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، على الرغم من وجود أزمات مؤخرا في اللحوم، لكن حاليا أصبح المعروض أكثر من المطلوب، وهذا قد يقلل السعر، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يلجأون للشراء في الأيام القليلة قبل العيد، من أجل التأكد من جودة اللحوم وثبات السعر.

ضرورة تطوير المجازر

أوضح نقيب الجزارين، أن منظومة اللحوم في مصر تحتاج بعض التعديل، لتحسين الخدمات المقدمة، ومنها ضرورة تطوير المجازر المستخدمة في مصر للذبح، لتحاكي المجازر الموجودة بالخارج، لافتا إلى أن الجزارين طالبوا وزارة الزراعة ومجلس الوزراء وهيئة الخدمات الطبية، بضرورة تطوير المجازر.