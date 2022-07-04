«التموين»: الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ1300 منفذ في مختلف المحافظات

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك خطة في العيد تقوم على ضخ أكبر قدر من اللحوم، بداية من سعر 135 جنيها حتى 185 جنيها من خلال 1300 منفذ، بالتنسيق مع وزارة التموين والدفاع والداخلية، وهذا في مختلف محافظات مصر، ويجر ضخ أكثر من 160 طن طازجة مذبوحة، وهي لحوم سودانية وبرازيلية وضاني مبردة.

السن المناسبة للأضحية

أضاف «خليل»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يوجد زيادة سعرية بـ10 جنيهات و20 جنيها، مبينا أن الأمن الغذائي في مصر مطمئن للغاية، لافتا إلى أن أصعب سلعة موجودة في مصر هي الزيت، لأن مصر تستورد 97% منها، لكن يوجد منها مخزون لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأكد أن العمل سيكون طوال فترة العيد، ليتم صرف المقررات التموينية، لافتا إلى أن الجمل يمكن ذبحه بعد 5 سنوات، والضاني بعد 6 أشهر، والجاموس بعد سنتين، لافتا إلى أن ذبح الأضحية سريعا، وعدم سلخ الأضحية بشكل سريع، يؤذي اللحوم، ويجب تبريدها بشكل معين، لأن التبريد بشكل خاطئ يفقد الأضحية 5 كيلو وهذا رقم كبير.

ضرورة تبريد اللحمة

وأوضح رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يجب تبريد اللحمة بعد ذبح الأضحية ثم وضعها في ماعون لأن وضعها وهي ساخنة يؤدي إلى تكون ريم أخضر عليها ضار بصحة الشخص الذي سيتناولها.