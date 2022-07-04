اتبرع بصك الأضحية «أونلاين».. وادفع بفيزا البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول والأوسع انتشارا داخل جميع المحافظات، عن إمكانية تبرع الأفراد باستخدام البطاقات التي يصدرها البنك، أو الفيزا، للعديد من الجميعات الأهلية والمؤسسات الخيرية داخل مصر.

اتبرع أونلاين بصك الأضحية وادفع ببطاقات البنك الأهلي

وأضاف البنك الأهلي في منشور له، «دلوقتي تقدر تتبرع أونلاين وأنت في مكانك لما تستخدم بطاقات البنك الأهلي المصري لشراء صكوك الأضحية».

«رسالة» و«الأورمان» و«بنك الطعام» أبرز الجمعيات الأهلية المستقبلة للتبرعات

ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك يرغب العديد من الأشخاص في أداء السنة النبوية من ذبح الأضاحي والتبرع بلحومها، لتسهل العديد من البنوك والمؤسسات المالية عليهم الوصول إلى الجهات التي تقوم بتوزيع اللحوم، أبرزها بنك الطعام المصري وجمعية الأورمان وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وجميعها مشهرة وتابعة لوزارة التضامن.

انجز معاملاتك المالية أونلاين وأنت في البيت.. باستخدام الخدمات البنكية الرقمية

ويمكن إنجاز العديد من المعاملات المالية والتسوق أونلاين باستخدام بطاقات البنك الأهلي المصري، وكذلك بالنسبة لبطاقات البنوك الأخرى، في ظل توجيهات البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية بإطلاق منتجات مصرفية رقمية تستهدف العديد من شرائح المجتمع.

وباستخدام الفيزا أو بطاقات الائتمان، يمكن للعميل إجراء عمليات السحب من ماكينات الـATM على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، دون الحاجه للذهاب إلى الفرع، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والتي تعتبر إجازة طويلة نسبيا قد تمتد إلى 9 أيام، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين.