«التضامن» تستجيب لـ326 بلاغا في شهر.. منها «طفل هارب» ومدرس «مصدوم نفسيا»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ فرق التدخل السريع تعامل مع العديد من حالات أطفال وكبار والأسر بلا مأوى على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، حيث تعاملت فرق التدخل السريع مع 326 بلاغًا بشأن أطفال وكبار وأسر بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

ووجّهت وزارة التضامن، بتيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث البلاغات والتحرك فور تلقيها، مشيرةً إلى استمرار التنسيق الدائم مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

القاهرة الأولى طبقا لأكثر عدد البلاغات

وتصدرت المحافظات الحضرية بإجمالي الأطفال والكبار بلا مأوى، فاحتلت القاهرة المرتبة الأولى طبقا لأكثر عدد البلاغات بإجمالي 136 بلاغا، يليها فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الجيزة بإجمالي 34 بلاغا، وفريق التدخل السريع المحلي بمحافظة بالإسكندرية بإجمالي 32 بلاغًا، ويليها البحيرة بـ21 بلاغا، ثم الغربية وقنا بـ18 بلاغا لكل منهما.

إنقاذ طفل يفترش الرصيف أسفل كوبري أكتوبر

وأشارت إلى أنّه فى محافظة القاهرة، توجه الفريق المركزي لمكان تواجد طفل يفترش الرصيف أسفل كوبري أكتوبر بجوار نادي الجزيرة، ويبلغ الطفل 14 عاما، ترك منزله قبل 3 أشهر نتيجة خلافات مع والديه، وبعد الحديث معه، وافق الطفل على اصطحابه لأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد موافقته.

وورد بلاغ آخر للفريق بوجود مواطن بلا مأوى قرب سور مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، فاتجه الفريق على الفور للرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل في جمع الكانز والكرتون وتعرض لحادث، وأُصيبت إحدى قدميه ومنعته من القدرة على العمل وأصبح في الشارع بلا مأوى، ونقله إلى دار «معا لإنقاذ إنسان» في الجيزة.

إنقاذ سيدة وأطفالها بلا مأوى

وفي محافظة الجيزة، تعامل الفريق مع إحدى السيدات تحمل جنسية عربية وحصلت على «المصرية»، وأطفالها بلا مأوى، وتبيّن من دراسة الحالة أنّها تبلغ من العمر 38 عاما، متزوجة بمصري وحاصلة ولديها 3 أطفال تحت سن 6 سنوات، وحدثت خلافات أسرية مع زوجها وطردها وأولادها إلى الشارع، فتم التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المرأة بنقل السيدة وأطفالها إلى أحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، لتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لها ولأطفالها.

وفي الإسكندرية، تعامل الفريق مع 34 بلاغا، تم تقديم مساعدات لبعضها والبعض الآخر رفض الانتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تعامل الفريق مع حالة مواطن بلا مأوى تعرض لحادث سيارة وصدمة نفسية ويفترش الرصيف، واتجه الفريق لمكانه وتبيّن أنّه يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل مدرسا، ثم تعرض لحادث سيارة وأصيب بصدمة نفسية.

وأشارت إلى أنّ الفريق انتقل مع قسم الشرطة المختص وسيارة إسعاف لنقل الحالة لأحد المستشفيات للعلاج، ويتابع الفريق تحسن حالته الصحية لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

مساعدة سيدة تعيش بكشك خشبي بجوار إحدى المدارس

وفي البحيرة، تعامل الفريق مع 21 بلاغا، أبرزها تعامله مع إحدى الحالات الإنسانية التي ورد بها استغاثة من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وتبيّن أنّها لسيدة مطلقة ولديها 3 أبناء تبلغ من العمر 45 عاما، وتقيم بكشك خشبي بجوار إحدى المدارس، وعليه جرى تقديم مساعدات مالية وعينية من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية.

أما في الغربية، فتعامل الفريق مع 18 بلاغا، أبرزها تعامله مع رجل مسن بلا مأوى قرب شارع البحر، ويدعى «ا. ف. ا» يبلغ من العمر 68 عاما، وانفصل عن زوجته وترك المنزل قبل 5 أشهر، وجرى إيداعه دار رعاية كبار بلا مأوى بطنطا، كما نجح الفريق في إقناع سيدة بلا مأوى كانت تقيم بالقرب من جامع القصبي وعمرها 46 عاما، ونتيجة لظروفها الأسرية تركت المنزل، وجرى إيداعها بأحد دور الرعاية الاجتماعية.

نقل مسنة بلا مأوى في مدينة أشمون بسيارة إسعاف

وفي المنوفية، نجح الفريق في نقل مسنة بلا مأوى في مدينة أشمون بسيارة إسعاف، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، إلى مستشفى الصحة النفسية بميت خلف، لتلقي الرعاية والعلاج المناسب لحالتها، حيث وردت الحالة للفريق أكثر من مرة، ولكنها كانت ترفض الانتقال ونجح الفريق وإدارة أشمون الاجتماعية في إقناعها.

أما في بورسعيد تعامل الفريق مع 8 بلاغات منها التعامل مع حالة أسرة تطلب بعض الاحتياجات لها، فتم التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، وتم تقديم مساعدات مالية وعينية للأسرة، إضافة إلى إقناع 4 أشخاص بلا مأوى وتم إيداعهم بدار حياة كريمة للرعاية.

وفي سوهاج، تمكن الفريق من نقل حالة مواطن بلا مأوى يدعى «م. س. ش» ويبلغ من العمر 32 عامًا إلى مستشفى الصحة النفسية بسوهاج، وأثناء تلقيه للعلاج أمكن الاتصال بأسرته التي حضرت لاستلامه، حيث تبيّن أنّه متغيب عن المنزل منذ 5 سنوات.

أما في قنا تعامل الفريق مع18 بلاغا، حيث جرى التعامل مع حالة مسن بلا مأوى يفترش الأرصفة بإحدى الميادين ويتنقل من مكان لآخر، فاتجه الفريق لمكان الحالة، وتبيّن أنّه مصاب ببعض الأمراض المزمنة، وأجريت محاولات عديدة لإقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافق وتم نقله.

وينسق فريق التدخل السريع بشكل دائم ومستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى كبار وصغار والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528.