بناء الإنسان المصري مستمر.. التضامن تستهدف محو أمية مليون سيدة بالمحافظات

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، إن حملة محو أمية مليون سيدة، تهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع المصري، مؤكدا أن وزارة التضامن، اهتمت بهذه المسألة لارتباطها ببناء الإنسان المصري، لأن المرأة نصف المجتمع، وتنجب النصف الآخر، ما يعنى أن المرأة هي المجتمع كله، وأن البناء الحقيقي للإنسان، يرتبط بشكل أساسي بوعيها وتعليمها وتثقيفها.

المرأة الأكثر استفادة من مبادرات التضامن

أوضح مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المعروض على قناة «TeN»، أن المرأة كانت الأكثر استفادة من مبادرات وزارة التضامن، التي تتضمن التعليم والدعم النقدي وغيره، وتلك المبادرة نبدأ فيها بالمحافظات الأكثر فقرا، وليس فقط المطبق فيها تكافل وكرامة، لتمشل كل المحافظات.

وأشار هاشم، إلى أن الوزارة لديها الكثير من المبادرات في المحافظات، وتقدم الدعم لنحو 17 مليون مواطن مصري، يستفيدون من تكافل وكرامة، لافتا إلى أن البداية في حملات محو الأمية، ستكون بالتعامل معهم، مع العمل أيضا، على فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة.

مميزات وحوافز لحضور فصول محو الأمية

أضاف مستشار وزير التضامن، أن هناك عددا كبيرا من الرائدات الريفيات، يتم تدريبهم، بخلاف حملات طرق الأبواب، بالإضافة إلى استغلال المدارس المجتمعية ومدراس الفصل الواحد، حيث سيكون هناك كل الفئات بالتدريب، بخلاف الجمعيات الأهلية والفصول المجتمعية، موضحا أنه هناك تحفيزات ومميزات لحضور تلك الفصول، والحصول على تلك الخدمة في إطار حملة محو الأمية.