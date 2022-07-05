يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة أسعار العملات بشكل عام، ويتابع الكثير من المواطنين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الحج 2022.

تسعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في البنوك المصرية، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك الخاصة والمصرية العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها يوميا للقراء.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

- وبلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

- كما جاء سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.03 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى نحو 5.01 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

- كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 5.00 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفقًا بداية التعاملات الصباحية ونشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وجاء سعر الريال السعود في بنك مصر نحو 5.02 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء.

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو .5.11 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.56 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

- وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء.

- كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.