سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 4-7-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثير من المواطنين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها يوميا بخصوص أسعار العملات، نقدم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، والذي كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك الخاصة والمصرية العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي نحو 5.03 جنيه للبيع و4.97 جنيه للشراء، في بنك كريدي أجريكول، في حين بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

وجاء سعره في المصرف المتحد نحو 5.02 جنيه للبيع و4.84 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات لنحو 5 جنيهات للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.01 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم الاثنين لنحو 4.98 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، وذلك وفقًا بداية التعاملات الصباحية ونشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر والأهلي المصري

وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.02 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري نحو 5 جنيهات للعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي اليوم نحو 5 جنيهات للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وعن عملة الاتحاد الأوروبي، سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.56 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس نحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر اليورو نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.