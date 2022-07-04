«رشوان»: الموافقة على زيادة بدل الصحفيين بنسبة موحدة لجميع الأعضاء

أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بيانا مقتضبا، بعنوان «توضيح مهم بخصوص زيادة البدل»، موضحا فيه أنه من المعروف منذ بدء تقرير البدل، أنه يصرف بمبالغ معينة لكل الصحفيين أعضاء النقابة، في جدولي المشتغلين وتحت التمرين، ودون استثناء أو تمييز بين ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها.

زيادة بدل الصحفيين

وبخصوص زيادة بدل الصحفيين، واصل رشوان في بيانه: كما يصرف البدل وبمبالغ أخرى مختلفة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، من غير الصحفيين.

وأكد نقيب الصحفيين أن زيادة البدل التي طلبها ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء، ستكون بنسبة موحدة لكل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات القومية.

زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

وفي بيان سابق اليوم، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، زيادة بدل الصحفيين، وقال إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة، تخص بقية قطاعات العاملين.

وقال ضياء رشوان، في بيان مقتضب وعاجل، قبل قليل: «استجاب لهذا، ويجري حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية».