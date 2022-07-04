عماد الدين حسين: جماعة الإخوان لا تعترف بالخطأ.. وعمرو حمزاوي راجع أفكاره

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أستاذ السياسات الدولية عمرو حمزاوي سافر من مصر بعد 3 يوليو 2014 وهو باحث سياسي مرموق ومنتج لأفكار ويعد مثيرا للجدل أحيانا، مبينا أنه له موقف سياسي يدور في إطار من الاحترام وهو ليبرالي حقيقي ولا يمكن حسابه على جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة قضائيا.

التواصل مع حمزاوي

وأضاف «حسين» خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc» أنه تم التواصل مع عمرو حمزاوي من خلال الأمين العام للحوار الكاتب ضياء رشوان، وبعد طلب حمزاوي العودة للكتابة في قسم الرأي في جريدة الشروق اليومية وهذا يعد مراجعة من قبل حمزاوي للأفكار والرؤية، وهي مراجعة نقدية واضحة عكس جماعة الإخوان التي تتمسك بفكرة وتتمركز حولها ولا تعترف بالخطأ مهما كان بحيث ترى الجماعة أن لديها أستاذية على العالم والمسلمين وهذا أمر خاطئ.

حمزاوي يراجع أفكاره

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حمزاوي أعلن عن سعادته بمراجعة أفكاره وعن حبه لبلده، مبينا أن النبي محمد اختار التواجد بالجيش في غزوة الخندق في مكان ما ولكن أشار الصحابي سليمان الفارسي عليه بتغيير المكان وهنا قال النبي محمد مقولته الشهيرة «أنتم أدرى بشئون دنياكم».