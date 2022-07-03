عضو مجلس الشيوخ: النقل البحري المصري مميز عن كل دول العالم

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النقل البحري في مصر ذو مميزات وخصائص عدة وغير موجودة على مستوى العالم، لما يميز مصر من موقع فريد جعلها الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

القط: البحر الحمر يربط بين عدد من الدول العربية والأفريقية

وأضاف «القط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البحر المتوسط يربط بين دول العالم العربي وأوروبا، في حين يربط البحر الحمر بين عدد من الدول العربية والأفريقية.

القط: استخدمنا النقل البحري لنقل الغاز بالأنابيب للدول الأوروبية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن النقل البحري في مصر له الكثير من الخدمات، منها نقل الغاز بالأنابيب والذي تصدره مصر إلى عدد من دول العالم.

وتابع: «إحنا بنربط العالم كله ببعض، وفيه خصائص كتيرة للنقل البحري المصري، خلت النقل البحري ليه أهمية وأولوية قصوى، لأن النقل البحري في مصر يفرق في السياحة والتجارة وما تم ضمه منذ فترة قليلة وهي تصدير الغاز الطبيعي من مصر لمختلف الدول الأوروبية».

وستنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في الثامنة مساء، صالونا سياسيا عن قطاع النقل البحري، تحت عنوان «قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022»، للنقاش بشأن تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.