مقاول بالهرم يعذب ابنته لتعاطيها المخدرات: «حجزها في حمام وقص شعرها»

ألقى رجال الشرطة بقسم الهرم، القبض على مقاول، يقيم بمنطقة الهرم، وذلك لقيامه بتعذيب ابنته الطالبة بكلية صيدلة، بسبب خلعها الحجاب خلال دراستها في تركيا، وتعاطيها المواد المخدرة، حيث احتجزها داخل حمام وقص شعرها.

شقيقة الفتاة تبلغ عن والدها

تلقى العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه والدها باحتجاز شقيقتها داخل حمام تحت الإنشاء وتعذيبها، مؤكدة انها أبلغت الشرطة لإنقاذها.

المتهم يعترف: «عذبتها علشان قلعت الحجاب وتعاطت مخدرات»

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته وجرى القبض على الأب المتهم بتعذيب ابنته، وبمواجهته اعترف أنها تخلت عن الحجاب، خلال الدراسة بتركيا، وتعاطت المواد المخدرة، ما دفعني للاعتداء عليها بالضرب، واحتجزتها داخل حمام تحت الإنشاء، وقمت بقص شعرها.

جرى إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحريات.