مصرع طبيب وإصابة 3 أشخاص في 3 حوادث متفرقة ببني سويف

لقي طبيب أسنان مصرعه، صباح اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق ورجال الشرطة، فيما أصيب شخص سقط من قطار بمحطة سكة حديد الواسطي شمال المحافظة، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطي المركزي، كما أصيب اثنين آخرين في حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك بالطريق الزراعي بجوار السحارة بمدخل مدينة بني سويف الجنوبي، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي.

مصرع طبيب أسنان في حادث انقلاب سيارة

وفي تفاصيل الحادث الأول، لقي طبيب أسنان مصرعه ويدعى «عبد الرحمن. ر. م»، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

إصابة شخص سقط من قطار سكه حديد

وفي الحادث الثاني، أصيب شخص، اليوم الأربعاء، بجرح قطعى بالقدم الأيسر 10 سم وسحجات وكدمات بالجسم، بعد سقوطه من قطار داخل محطة سكة حديد الواسطي شمال بنى سويف، وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب يدعى «أحمد.ر.م» 52 سنة، ومقيم بمركز الواسطي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم دراجة نارية بتوكتوك

وفي الحادث الثالث، أصيب شخصان إثر تصادم دراجة نارية بتوكتوك بمدخل مدينة بني سويف الجنوبي قرب إسعاف السحارة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

والأول يدعى «أحمد. ج . ع » ويبلغ من العمر 18 عامًا، مقيم قرية أهوه بمركز بني سويف، ومصاب بكسر مضاعف مع جروح بالساق اليمنى، والثاني يدعى «عبد الماجد . ر . ع»، ويبلغ من العمر 28 عامًا ومقيم بنفس محل سكن الأول، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج.