توفير لقاحات وقائية من التهاب الكبد الوبائي للعاملين بـ«مياه أسيوط»

وفرت اللجنة الوقائية والطبية بشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط، لقاحات للعاملين بها للوقاية من التهاب الكبد الوبائي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بالمحافظة.

توفير اللقاحات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين

وذكر المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط بتوفير اللقاحات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين بالشركة، ومن أهمها لقاح التهاب الكبد الوبائي بمقر العيادة الطبية الخاصة بالشركة، بمركز الخدمات وتم الكشف على العاملين، مع مراعاة الشروط الواجب أخذها فى الاعتبار لتلقي اللقاح، حتى لا يتعرض المتلقى له لأي مضاعفات أو آثار جانبية عكسية.

توفير لقاح التهاب الكبد الوبائي وأمصال أخرى

ووجه رئيس الشركة اللجنة الوقائية بتوفير لقاح التهاب الكبد الوبائي، وبعض الأمصال المهمة لصحة العاملين، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط، مؤكداً أن أول مرحلة لتلقي اللقاح ستكون للعاملين بقطاع الصرف الصحي، خاصة أنهم يتعرضون لمياه الصرف بشكل مستمر، ما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الأوبئة.

تدعيم الصفوف الأمامية

وشدد رئيس الشركة، على ضرورة تدعيم الصفوف الأمامية من أبناء الشركة المحصلين والقراء ومراقبي الأمن، وكذلك المهندسين القائمين على متابعة المشروعات بمواقع العمل من أبناء الشركة بكل المهام الوقائية، والتي حرصت الشركة على توفيرها من توزيع مهمات وقائية للعاملين بالشركة مع الحرص على القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.