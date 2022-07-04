مصرع عامل وإصابة 3 سقطوا في بئر مياه داخل مصنع بالمنوفية

لقى عامل مصرعه، وأصيب 3 عمال آخرين، إثر سقوطهم في بئر خاص بمصنع كارتون في مدينة السادات، حيث سقط العامل المتوفي في البئر، وعندما حاول أصدقاؤه إنقاذ حياته، سقطوا خلفه مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم للمستشفى، كما تم التحفظ على جثمان المتوفي تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار أمني بمصرع وإصابة 4 عمال سقطوا في بئر مياه

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع عامل وإصابة 3 آخرين، سقطوا في بئر مياه داخل مصنع كرتون بمدينة السادات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وكشف ملابساتها.

انفجار اسطوانه غاز داخل منزل في أشمون

علي صعيد آخر، شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، إنفجار اسطوانة غاز داخل منزل مكون من ثلاث طوابق، تسبب في إصابة 4 أشخاص باختناق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي أشمون العام، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل مكون من ثلاث طوابق، وانتقل لمكان الواقعة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.