بالأسماء.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الاثنين، عن قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 10 ساعات، يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، بسبب أعمال تطوير في منطقة «المستثمرين»، بزهراء المعادي، وإجراء لحام لخط 1200 ملليمتر.

قطع المياه من 8 مساء الأربعاء لمدة 10 ساعات

وأكدت شركة مياه الشرب أن قطع المياه يبدأ من الثامنة مساء الأربعاء المقبل، حتى السادسة صباح يوم الخميس التالي، ويتم قطع المياه عن مناطق «المستثمرين» بزهراء المعادي، والمقطم، وزهراء مدينة نصر بالكامل، والمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة «الأمل» حالياً، «عزبة الهجانة» سابقاً.

كما أكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين بأنه في حالة طلب سيارات مياه الشرب، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

دعم الحرفيين بتسويق منتجات قرية «الفواخير»

من ناحية أخرى، شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات معرض تسويق منتجات قرية الفواخير بالفسطاط، في مصر القديمة، لدعم الحرفيين والعاملين فى صناعة الفخار، والعمل على تطوير قرية الفواخير، ويجري العمل على جعلها مصدر جذب للزوار والسياح خلال الفترة المقبلة.

تنظيم أنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة، عدداً من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية للأطفال، لترسيخ مفاهيم ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها وعدم إهدارها، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية والألعاب، بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، وتنمية الوعي بقضايا المياه.

وأكدت الشركة القابضة على تنفيذ برامج توعوية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع التركيز على الحملات التوعوية للأطفال، لتعليمهم الحفاظ على المياه دون إهدار، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بغرض نشر الوعي من خلال الفعاليات والأنشطة التفاعلية.