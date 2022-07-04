شركة مياه الجيزة تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال العمل على استمرار انتظام العمل في كافة مواقع الشركة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، ومتابعة ضخ المياه بجميع المناطق.

متابعة أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، جاهزية الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدءاً من متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومروراً بمتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى المبارك، ووصولاً باستمرار انتظام العمل بكافة مواقع الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك،

تسيير العمل بنظام الورديات وتفعيل غرف الطوارئ

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن العمل يسير بنظام الورديات، وذلك لضمان استدامة الخدمة للمواطنين، ولفت إلى أن غرقة الطوارئ والمتابعة بالشركة تتابع سير العمل بكافة مواقع الشركة، للوقوف على شكاوى المواطنين، والتعامل معها في أسرع وقت.

قنوات اتصال مختلفة تقدمها الشركة للمواطنين

واستعرض وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، قنوات الاتصال المختلفة التي تقدمها الشركة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة، من خلال الاتصال بالرقم 125، وتطبيق 125 لاستقبال الشكاوى، وتطبيق «واتسآب» على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة.

تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمحافظة الجيزة

وأعلن رئيس شركة مياه الجيزة، في وقت سابق، عن تكثيف الشركة لحملات التوعية للمواطنين بكافة مناطق محافظة الجيزة بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.