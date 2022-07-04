«مياه الدقهلية» تطلق حملة توعية بأضرار إلقاء مخلفات الأضاحي في الصرف الصحي

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم حملتها السنوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عمل حملة ميدانية للعاملين بالمجازر بغرب المنصورة، للتأكيد على عدم إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه خلال أعمال الذبح؛ حيث يؤدي ذلك لحدوث الكتمات، ومن ثم الطفوحات بشبكات الصرف الصحي.

ضرورة ترشيد المواطنين استهلاكهم لمياه الشرب

وناشدت الشركة، في بيان صحفى، المواطنين، خاصة ببداية الشبكات، ضرورة ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب أثناء أعمال التنظيف، والاستعداد للعيد، خاصة لقيام البعض بغسيل السجاد، والذي يؤثر على المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد في بداية الشبكات.

مياه الدقهلية تناشد بتلافي السلوكيات الخاطئة

وأكدت الشركة على ضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب، والعديد من السلوكيات الأخرى مثل ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام، وعدم إغلاق الصنبور جيداً بعد الانتهاء، والحرص على مداومة استخدام المياه عند الحاجة إليها فقط أثناء الاستخدامات المنزلية، وعدم الإسراف في ري النباتات، وعدم رش الشوارع، وغسل السيارات بالدلو بدلًا من الخرطوم.

وذكرت الشركة أهمية التأكد من سلامة جميع وصلات المياه، وإصلاح أعطال السباكة بشكل سريع، وعدم إلقاء المخلفات المنزلية بالصرف الصحي حتى لا يتعرض للسدد مثل إلقاء الشعر، والزيوت، والأدوية منتهية الصلاحية بدورات المياه، وذلك للمحافظة على الصرف الصحي.

ورحبت الشركة بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق واتس آب من أي تليفون محمول على الرقم 01002501115 على مدار الـ 24 ساعة.