موعد عيد الأضحى 2022 في الأردن.. اعرف الإجازة المقررة

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، ثبوت هلال شهر ذي الحجة الأربعاء الماضي، وأن الأول من شهر ذي الحجة يوافق الخميس الثلاثين من يونيو، كثر البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في الأردن.

وأعلنت السلطات الأردنية، أن موعد عيد الأضحى 2022 في الأردن يتفق مع موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية لاقترانه بموسم الحج، ومن المقرر أن تكون وقفة عرفات في الأردن؛ كما أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو الجاري.

إجازة عيد الأضحى في الأردن

وأوضحت السلطات الأردنية أن موعد عيد الأضحى 2022 في الأردن يكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، والعاشر من ذي الحجة.

وحددت السلطات الأردنية إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بدءا من وقفة عرفات، والموافق الجمعة الثامن من يوليو ولمدة خمسة أيام وتستمر حتى الثلاثاء الثانى عشر من يوليو الجاري.

وفي السياق نفسه، تبدأ عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى جبل عرفة من مساء يوم الخميس «يوم التروية»، وذلك للوقوف بجبل عرفات يوم الجمعة المقبل وفقا لما أعلن الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف الأردني ورئيس بعثات الحج الأردنية إلى المملكة العربية السعودية.

تفويج الحجاج الأردنيين إلى جبل عرفات يوم التروية

وأوضح رئيس بعث الحج الأردنية، أن كوادر بعثة الحج الأردنية انتهت من إعداد الترتيبات الخاصة باستضافة الحجاج في مشاعر عرفة ومنى والمتمثلة في المبيت والخدمات المختلفة؛ للتيسير عليهم في أداء فريضة الحج.

وأكد رئيس بعثة الحج الأردنية، أن العمل متواصل على مدار الساعة من قبل طواقم بعثات الحج الإدارية والوعظ والإرشاد والطبية في تقديم الخدمات للحجاج.