كل ما تريد معرفته عن حادث تسرب الغاز في العقبة بـ الأردن.. ارتفاع عدد الضحايا

لا تزال الأنباء تتوالى عن حادث العقبة، حيث أصيب 45 فردا من القوات الأمنية في حادث تسرب الغاز، وفيما يتعلق بـ كل ما تريد معرفته عن حادث تسرب الغاز في العقبة بالأردن، فإن لقطات بثها التليفزيون الرسمي الأردني أظهرت أسطوانة كبيرة تتساقط من رافعة على سفينة راسية، ما تسبب في انبعاث غاز أصفر وسط فزع بين العاملين بالميناء.

كل ما تريد معرفته عن حادث تسرب الغاز في العقبة بالأردن

وفي أبرز الأحداث عن كل ما تريد معرفته عن حادث تسرب الغاز في العقبة بالأردن فقد تسببت قوة الانفجار في تدحرج شاحنة على جانب الميناء، في حين شوهد عمال الميناء يركضون للنجاة بحياتهم، وتم إخلاء المناطق المجاورة وطلب من السكان البقاء في منازلهم، وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول لوكالة فرانس برس، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 13، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

عشرات الإصابات في حادث العقبة بالأردن

وذكرت وسائل إعلام رسمية أردنية، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الداخلية مازن الفاريا، توجها إلى موقع الحادث، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني عامر السرطاوي، أفاد في وقت سابق بإصابة 234 شخصًا بعد سقوط دبابة مليئة بالغاز السام.

وأضاف سرطاوي أن المختصين وفريق المواد الخطرة بالدفاع المدني يتعاملون مع الحادث.

وبحسب مصادر أردنية رسمية، تم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة في أعقاب الحادث، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيين حكوميين ومنشأة خاصة ومستشفى ميداني، وقال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن المستشفيات كانت ممتلئة بالمنطقة ولا يمكنها استقبال المزيد من الحالات.

واستكمالا لعرض كل ما تريد معرفته عن حادث تسرب الغاز في العقبة بالأردن، أضاف أن المصابين في حالة متوسطة إلى حرجة، ودعا سكان العقبة إلى البقاء في منازلهم وإغلاق جميع النوافذ كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن المادة الكيماوية خطيرة للغاية دون أن يحدد ماهيتها، وأوضح أن الحكومة شكلت فريقا برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.