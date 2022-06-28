واشنطن تعزي الأردن في ضحايا حادث العقبة.. وتعلن استعدادها تقديم الدعم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تقديم التعازي للأردن بعد حادث ميناء العقبة، وأكد استعداد واشنطن لتقديم الدعم، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

انفجار صهريج غاز في ميناء العقبة الأردني

وانطلقت سحابة من غاز الكلور السام في سماء ميناء العقبة الأردني، بعد انفجار صهريج ظهر أمس الاثنين، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 13 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 260 آخرين عندما تحطمت أسطوانة الغاز، ما أدى إلى إطلاق مادة كيميائية سامة على السفينة ومنطقة الرصيف المحيطة بها.

20 خزانا محملة بالغاز

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الأردنية الصور التليفزيونية للميناء قبل الانفجار، وكان هناك وعاء بجانب 20 خزانا محملة بـ غاز الكلور المسال، الذي يستخدم كمطهر وعامل تنقية للمياه ليتم تصدير العبوات إلى جيبوتي.