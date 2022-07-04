خروج الفنان حمدي الوزير من غرفة العمليات.. ونهال عنبر: 24 ساعة تحت الملاحظة

خرج الفنان حمدي الوزير من غرفة العمليات، منذ ساعات قليلة، بعد إجرائه عملية جراحية فى شرايين القلب، وذلك حسب تصريحات الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن».

وقالت نهال عنبر، إن الفنان حمدي الوزير خرج من غرفة العمليات منذ ثلاث ساعات تقريبا، وإن وضعه الصحي مستقر حتى الآن، وهو يتواجد فى العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

خروج الفنان حمدي الوزير من غرفة العمليات

وطالبت الفنانة نهال عنبر، الجمهور بالدعاء له، لكي تمر الـ24 المقبلة بسلام، ويعبر هذه المحنة بنجاح، خاصة أن العملية الجراحية التى خضع لها خطيرة للغاية، مؤكدة أن النقابة تتابع تفاصيل حالتة الصحية لحظة بلخظة.