موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القليوبية.. الاستعدادات وتجهيز الساحات

ساعات معدودة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تتزايد عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القليوبية، حرصا من المسلمين على أداء صلاة العيد الكبير في وقتها.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القليوبية في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة واحتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

صلاة العيد الكبير في القليوبية بعد شروق الشمس

أداء صلاة العيد الكبير في القليوبية يكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحددت الجهات المختصة والحسابات الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة القليوبية في تمام الساعة 05:25 صباحا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة.

ضوابط صلاة العيد الكبير القليوبية

فيما أعلنت مديرية أوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القليوبية وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالقليوبية.

في سياق متصل أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لاستقبال العيد الكبير 2022 «عيد الأضحى» من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات بالمساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها ووضع لافتات تحذيرية بعدم الاستحمام بالنيل والرياحات و الترع، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال العيد.