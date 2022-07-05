مصرع طفل يعمل بالمعمار سقط من أعلى برج سكني تحت الإنشاء ببورسعيد 

لقى طفل يعمل بالمعمار مصرعه إثر سقوطه من أعلى برج سكني تحت الإنشاء بمساكن ناصر بحي الكويت في بورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بسقوط عامل معمار

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأن مستشفى النصر التابع للتأمين الصحي الشامل استقبل طفلا يدعى محمود عطية سعد الله 16 عاما، جثة هامدة، إثر سقوطه من الدور الحادي عشر بأبراج سكنية تحت الإنشاء بمساكن ناصر بحي الكويت وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الطفل اختل توازنه أثناء عمله ببرج سكني تحت الإنشاء

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد تحت إشراف مدير الأمن أن الطفل يعمل بالمعمار وأثناء عمله اختل توازنه وسقط من أعلى، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات ووضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى ومعرفة ملابسات الحادث وإذا كان به شبهة جنائية.

يذكر أن سيدة لقيت مصرعها اليوم وأصيب شخص في تصادم سيارتين بطريق بورسعيد- الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد محمد أشرف سعيد 32 سنة مقيم بمحافظة الشرقية بلبيس ويعاني من كدمات وسحجات بالجسم

كما وصلت نادية عبد العزيز أحمد شحاتة 53 سنة جثة هامدة نتيجة تهتك كامل بالمخ وخروج أحشاء المخ وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات